Video: Sepp Kuss - vom Eis auf das Rennrad

Sportschau. . 02:20 Min. . Das Erste.

Der amerikanische Rennrad-Profi Sepp Kuss begann seine sportliche Laufbahn einst auf dem Eis beim Eishockey in Colorado. Auf dem Rennrad fühlt er sich jetzt in den Bergen am wohlsten. | video