Video: Israel Start-Up Nation: Die Tour de France als Zwischenziel

Sportschau. . 03:06 Min. . Das Erste.

In Israel lebt der Traum einer goldenen Radsport-Zukunft. Ron Baron, Gründer des Teams Israel Start-Up Nation, ging die Vision 2015 an und führte die Israelis in diesem Jahr erstmalig zur Tour de France. Doch das soll nicht genug sein. | video