TV, Livestream, Ticker - die Tour de France 2019 live in der ARD

Am 6. Juli 2019 öffnet unser Nachbarland Frankreich wieder die Tore für die besten Radrennfahrer der Welt, die bei der 106. Auflage der Tour de France darum kämpfen werden, am Ende in Paris ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Die Tour de France 2019 bietet ein vielseitiges, aber von Anfang an hoch belastendes Programm für die rund 180 Teilnehmer aus 22 Teams. Der Grand Départ findet in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 1958 in Brüssel statt. Die belgische Hauptstadt ist Start- und Zielort des knapp 200 Kilometer langen Auftakt-Kurses sowie Austragungsort der zweiten Etappe, einem Mannschaftszeitfahren.