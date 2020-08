Vier Tests sollen die Hygieneblase der Tour sichern

Mit geschlossenen Systemen kennt sich die Radsportbranche bestens aus. Aus den Pneus soll die Luft nicht entweichen, die Kraft soll effektiv auf die Pedale kommen und einen Abfluss von Wissen über die Effekte, die Wundermittel wie Ketone auf die Erholungsfähigkeit des Körpers haben, versucht man ebenfalls zu verhindern. Die aktuell größte Herausforderung für die Rennställe liegt aber darin, die Hygieneblase, die sie um sich für die Tour de France bauen, Covid-19-frei zu halten.

Vier PCR-Tests geplant

Die Blasen werden laut aktuellem Sicherheitskonzept von Tour-de-France-Ausrichter ASO und Weltradsportverband UCI durch vier PCR-Tests gebildet. Sechs und drei Tage vor Rennbeginn sowie an Tag 10 und 17 des Rennens selbst, den beiden Ruhetagen. Wer positiv getestet wird, muss umgehend die Blase verlassen und sich in Quarantäne begeben. Das gilt auch für die unmittelbaren Kontaktpersonen.

Im Vorfeld der Tour passierte dies mehrfach, zuletzt bei Team Ineos von Titelverteidiger Egan Bernal. Teamkollege Leonardo Basso wurde positiv getestet und von den italienischen Meisterschaften abgezogen. Seine drei Mitstreiter Gianni Moscon, Filippo Ganna und Salvatore Puccio wurden ebenfalls in Quarantäne gesteckt. Sie hatten gemeinsam die Strecke erkundet. Alle vier waren aber nicht in der engeren Auswahl für die Tour.

Positiv getestet wurden auch Fahrer der Rennställe AG2R, Astana und Israel Start-Up-Nation. Das legt den Schluss nahe: Das Virus ist gegenwärtig im Umlauf im Radsport. Und es ist gut, dass getestet wird. Denn alle positiv getesteten Fahrer waren nach Auskunft ihrer Teams asymptomatisch. Ohne die vorgeschriebenen Tests wäre ihre Infektion also möglicherweise gar nicht erkannt worden - und sie hätten vielleicht Kollegen, Betreuer und Familienmitglieder angesteckt. Dank der Tests wurde eine potentielle Infektionskette unterbrochen.

Hohe Kosten für die Teams

Allerdings sind diese Tests nicht billig. 60 bis 90 Euro kostet gegenwärtig ein Abstrichtest. "Allein für die laufende Saison rechne ich mit 50.000 bis 100.000 Euro an zusätzlichen Kosten wegen der Hygienemaßnahmen" , meint Ralph Denk, Chef des deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe, zur Sportschau. Mehr Geld erhält er von seinen Sponsoren dafür nicht. In anderen Bereichen wie Weiterbildung der sportlichen Leiter oder Materialentwicklung wird gespart.

Viel Aufwand also. Und es ist nicht einmal sicher, dass diese Maßnahmen auch das gewünschte Ziel erreichen. Die Zeitspanne zwischen dem zweiten und dritten Test bei der Tour, also drei Tage vor dem Start bis zum ersten Ruhetag, beträgt 13 Tage. Da kann sich eine Virusinfektion voll entwickelt und auch über viele Personen ausgebreitet haben. Sogar mitten in der Hygieneblase. Wie gut sich Tröpfchen in Atemwolken in einem Peloton verteilen können, untersuchte der belgische Physiker Bert Blocken bereits im Frühjahr in einer so umfangreichen wie kontrovers diskutierten Aerodynamikstudie.