Einschätzung: Keine Chance zum langsamen Warmfahren für die Athleten bei dieser Tour-de-France-Ausgabe. Schon am zweiten Tag wartet das berüchtigte Mannschaftszeitfahren auf die Teilnehmer. Es ist zwar "nur" 27,6 Kilometer lang, dennoch büßt es nichts von seinem Schrecken ein. Denn hier sind guter Teamgeist und individuelle Stärke gleichermaßen gefordert. Niemand will das langsame Rad am Wagen seines Teams sein, niemand will stürzen und somit den Erfolg der Mannschaft gefährden. Eine enorme psychische Belastung für die Fahrer, die hier volle Pulle fahren müssen.

Das Profil der 2. Etappe