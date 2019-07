Einschätzung: Beim Start in Saint Flour werden sich vor allem die französischen Radliebhaber an 2004 erinnern, als Richard Virenque mit einer heroischen 60-Kilometer-Alleinfahrt im Bergtrikot den Tagessieg errang. Lange her. Diesmal geht’s in Richtung Albi, der Hauptstadt des Départements Tarn. Auch dies ist eine hügelige Angelegenheit mit vier Bergwertungen und zahlreichen weiteren kleinen Anstiegen. Eine insgesamt schwere Etappe, die mit 217,5 Kilometern auch noch eine respektable Länge hat. Die Fahrer werden sich freuen, wenn sie nach dieser Aufgabe einen Ruhetag vor sich haben.