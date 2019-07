Einschätzung: Hallo Berge – von nun an wird gekraxelt bei der Tour 2019. Dabei ist die Etappe von Tarbes zum Tourmalet nur ein lockerer Aufgalopp, denn es stehen auf den 117,5 Kilometern lediglich der Col du Soulor mit 12 Kilometern Steigung von durchschnittlich etwa acht Prozent Steigung sowie am Ende der Tourmalet auf dem Programm. Der aber hat es natürlich in sich: 19 Kilometer bergauf, Steigung durchschnittlich: 7,4 Prozent. Und vor allem: An einem solchen Tag nach so wenigen Kilometern wird dort mit Sicherheit von den Topfahrern ein enormes Tempo angeschlagen. Und die Sprinter müssen aufpassen, dass sie am Schluss in der Karenzzeit bleiben. Auf kurzen, heftigen Etappen immer ein hartes Stück Arbeit.