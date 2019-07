Einschätzung: Kurz, aber knackig - dies ist der Trend bei großen Rundfahrten. Ein klassisches Beispiel für diesen Trend ist die 19. Etappe – die zweite in den Alpen. Nach den Anstrengungen des Vortags müssen die Aktiven an diesem Tag nach 85 Kilometern den mächtigen Col de l’Iseran bezwingen. Das ist der höchste befahrbare Pass der Alpen – er liegt bei 2.770 Metern Höhe. Hier, wo die Luft schon merklich dünner wird, sind gute Beine Pflicht – sonst wird man abgehängt. Der letzte Anstieg hinauf zur Bergankunft in Tignes darf dann auch nicht unterschätzt werden. Es geht neun Kilometer bergan, nach einem neunprozentigen Steilstück geht es ganz am Ende etwas flacher dahin, wo sich ein sprintstarker Allrounder durchsetzen könnte.