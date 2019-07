Einschätzung: Während es für die Sprinter auf der letzten Etappe noch einmal darum gehen wird, sich einen der hochwertigsten Siege bei der Tour zu erkämpfen, kann es der Rest des Pelotons auf den 128 Kilometern von Rambouillet bis auf die letzte Runde auf den Champs-Élysées in Paris gemütlich und entspannt angehen lassen. Angegriffen wird auf der letzten Etappe nicht mehr, die Platzierungen im Gesamtklassement sind bereits vor der Etappe in Stein gemeißelt. In den vergangenen Jahren hießen die Sieger der prestigeträchtigen letzten Etappe Marcel Kittel (2013, 2014), André Greipel (2015, 2016), Dylan Groenewegen (2017) und Alexander Kristoff (2018).

Das Profil der 21. Etappe