Einschätzung: Die Organisatoren der Tour haben es in diesem Jahr nicht so mit den Sprintern. Auch auf der 8. Etappe dürfte den schnellen Männern nur daran gelegen sein, irgendwie im Zeitrahmen mit ins Ziel zu kommen. Denn die 200 zu bewältigenden Kilometer haben es wirklich in sich. Nach einer schnellen Sprintwertung bei Kilometer 33 folgen insgesamt nicht weniger als sieben Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie. Insgesamt 3.750 Höhenmeter sind zu knacken. Es sind diese intensiven Etappen, die den Profis erfahrungsgemäß so richtig an die Körner gehen, denn es gibt nahezu keinerlei Phasen während des Tages, wo man mal ein wenig verschnaufen könnte.