Pinot und Thomas setzen Zeichen

"Es sind erst sechs Etappen vorbei und deshalb noch viel zu früh, Prognosen zu stellen" , wiegelte Pinots Teamchef bei Groupama-FDJ Marc Madiot Fragen nach der Aussagekraft des Ergebnisses ab. Pinot, der unweit vom Schlussanstieg des Tages zuhause ist, hatte drei Kilometer vor dem Ziel einen seiner Helfer nach vorne geschickt, um das Tempo in der Favoritengruppe zu forcieren. So etwas darf man als klares Zeichen an die Konkurrenz verstehen. "Ich bin mein Rennen gefahren und bei den Besten gewesen, ich bin zufrieden" , sagte Pinot.

Bei einer Rundfahrt wie der Tour de France kommt es nicht alleine auf die Beine, sondern auch darauf an, der Konkurrenz Stärke zu signalisieren. Ein solches Statement gab auch der Vorjahressieger Geraint Thomas ab, der auf dem steilsten Stück antrat und gemeinsam mit Pinot zwei Sekunden Vorsprung auf Buchmann und Quintana herausfuhr. Diskussionen über mangelnde Form dürften sich damit vorerst erledigt haben. "Es hat sich ganz gut angefühlt" , fand Thomas.

Alles noch eine Sache von Sekunden

Allerdings konnte das Team Ineos dem Rennen nicht wie gewohnt am ersten Tag in den Bergen den Stempel aufdrücken. Der Niederländer Wout Poels, sonst einer der stärksten Helfer im steilen Gelände, fiel schon am vorletzten Anstieg zurück, so dass Thomas und der junge Bernal am Ende nur noch den Polen Michal Kwiatkowski an ihrer Seite hatten. Drei Kilometer vor dem Ziel war das Kapitäns-Duo des formaligen Teams Sky dann ganz auf sich alleine gestellt.

Das mag noch nichts bedeuten, zumal die Abstände zwischen den Favoriten sich noch in Sekunden bemessen. Thomas jedenfalls führt die Riege der Sieganwärter derzeit an. Sein Rückstand auf Giulio Ciccone im Gelben Trikot beträgt 49 Sekunden. Emanuel Buchmann liegt weitere 33 Sekunden dahinter auf Rang zwölf. Von der angestrebten Top-Ten-Platzierung trennen ihn im Moment nur sieben Sekunden.