Geraint Thomas und Egan Bernal saßen auf der Rolle, von ihren Teamkollegen war am Bus von Ineos noch nichts zu sehen. Ein seltenes Bild bei der Tour de France in den vergangenen Jahren, zumal nach einem Tag im Mittelgebirge wie nach der achten Etappe von Mâcon nach Saint-Étienne. Noch erstaunlicher aber war, dass das Kapitäns-Duo bei Ineos auch vorher schon auf der Strecke isoliert gewesen war und Zeit verlor - zumindest auf einen der Mitfavoriten, auf Thibaut Pinot.

Pinot macht 28 Sekunden gut

20 Sekunden hatte Pinot im Ziel auf die anderen Mitbewerber um den Gesamtsieg gut gemacht und dazu dort noch sechs Bonussekunden für Platz zwei hinter dem Etappensieger Thomas De Gent eingesammelt. Zwei weitere Sekunden bekam er dafür gut geschrieben, dass er am letzten Anstieg des Tages als Dritter an der Bergwertung ankam. 28 Sekunden insgesamt, einfach weil er eine Chance ergriffen hatte.

"Es fühlt ich an wie ein Etappensieg" , sagte Pinot in Saint-Étienne. In der Gesamtwertung rückte er damit auf Rang drei vor. Dort liegt Pinot nun 53 Sekunden hinter seinem Landsmann Julian Alaphilippe, der sich das Gelbe Trikot von Giulio Ciccone zurückholte und den Italiener auf Rang zwei verdrängte. Aber vor allem machte Pinot aus einem neun Sekunden Rückstand einen Vorsprung von 19 Sekunden auf Geraint Thomas, den Titelverteidiger.

PInot ist gewillt die Chancen zu ergreifen

"Wir haben unnötig Zeit verloren, aber es ist noch viel Radrennen zu fahren" , sagte Thomas, der 15 Kilometer vor dem Ziel von einem Sturz aufgehalten worden war und sich alleine zurück in die Gruppe der Favoriten kämpfen musste, aus der Julian Alaphilippe und Pinot kurz darauf zum Angriff ansetzten. Tatsächlich sind die Sekundenspiele in der ersten Woche noch nicht entscheidend. "Die Gesamtwertung wird in der zweiten und dritten Woche gemacht" , gab auch Emanuel Buchmann zu bedenken, der mit dem Favoritenfeld ins Ziel gekommen war und in der Gesamtwertung auf Rang zehn vorrückte.