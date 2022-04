Tor 3 - Alaa Hamad Bakir

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:54 Min. . ARD.

+++ Deutschland trifft bei der Fußball-WM in Katar in der Vorrunde auf Spanien, Japan und den Sieger der Playoff-Begegnung Costa Rica gegen Neusseeland +++ WM-Gruppen in Doha ausgelost +++ Gastgeber Katar trifft im Eröffnungsspiel am 21. November auf Ecuador +++ Union Berlin besiegt den 1. FC Köln mit 1:0 +++ Hektors katastrophaler Fehlpass entscheidet das Spiel +++ Schalke träumt weiter vom direkten Wiederaufstieg +++ 2:1-Sieg in Dresden +++ Ingolstadt besiegt Aue im Kellerduell der 2. Liga+++ | audio