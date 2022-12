Tor des Monats November 2022 Podolski gewinnt zum 13. Mal Stand: 17.12.2022 19:52 Uhr

Lukas Podolski ist zum 13. Mal Torschütze des Monats. Sein Treffer in der polnischen Ekstraklasa gewinnt im November 2022 mit fast 42 Prozent der Stimmen.

Beim Tor des Monats ist Lukas Podolski das Maß aller Dinge und wird das wohl auch lange, wenn nicht gar bis in alle Ewigkeit, bleiben. Mit seinem 13. Titel liegt er unangefochten und mit weitem Abstand an der Spitze der ewigen Bestenliste. Der zweitplatzierte Jürgen Klinsmann (sieben TdM) und die drittplatzierten Klaus Fischer, Mario Basler und Karl-Heinz Rummenigge (alle sechs TdM) können Podolski aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr gefährlich werden. Der aktive Fußballer, der dem Ex-Nationalspieler am nächsten kommt, ist Serge Gnabry mit vier TdM.

Schuss aus der Superdistanz

Unter all seinen Toren des Monats ist das 13. der Treffer aus der größten Distanz. Podolski bekommt den Ball im Spiel Górnik Zabrze gegen Pogon Stettin jenseit der Mittellinie, schaut kurz, sieht, dass der gegnerische Torhüter zu weit vor seinem Kasten steht und zieht mit seinem berüchtigten linken Fuß ab. 60 Meter segelt die Kugel durch die Luft und findet ihr Ziel am Ende zum 4:1-Endstand in den Maschen des Stettiner Tors.

Über 40.000 Stimmen für Podolski

Fast 42 Prozent aller Stimmen bekommt der Ex-Kölner für sein Traumtor und lässt damit die Konkurrenz weit hinter sich. Zweite wird Nina Lührßen von Werder Bremen (19 Prozent), Dritter Armindo Sieb von der SpVgg Greuther Fürth (16 Prozent).