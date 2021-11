Tischtennis-WM: Duda/Qiu verpassen Sensation

Die deutschen Meister unterlagen den topgesetzten Chinesen Lin Gaoyuan und Liang Jingkun am Samstagabend (27.11.2021) nach einer starken Vorstellung im Viertelfinale mit 2:3 (8:11, 4:11, 14:12, 11:8, 9:11), bis zum Schluss lag eine Überraschung in der Luft.

"Es ist gerade eine große Enttäuschung. Wir waren so nah dran" , sagte Duda, der mit Qiu im Entscheidungssatz 9:8 führte: "Es fehlen zwei Punkte, das ist leider so, man kann nicht sagen, dass wir was falsch gemacht haben. Jetzt müssen wir halt noch zwei Jahre warten bis nur nächsten WM."