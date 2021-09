" Die ersten beiden Wochen nach Olympia war ich mental so müde, so ausgelaugt, so tot ", sagt Dimitrij Ovtcharov, der in Tokio mit Silber in der Mannschaft und Bronze im Einzel das wohl beste Turnier seines Lebens spielte. Extrem viel Energie haben nicht nur die Spiele selbst, sondern auch die lange Fokussierung im Vorfeld gekostet. Kein Durchatmen, keine Pause, für fast ein ganzes Jahr.

Und deshalb heißt es für die deutschen Topstars, schonend mit den Energie-Reserven umzugehen. Timo Boll ist mittlerweile 40, Dimitrij Ovtcharov immerhin auch schon 33. Bei keiner Team-Europameisterschaft seit 2007 hat Ovtcharov gefehlt, Timo Boll auch nur ein einziges Mal. Diese beiden waren die verlässliche Erfolgskonstante im deutschen Team.