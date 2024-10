Tischtennis-EM in Linz Mittelham verliert Halbfinale und gewinnt Bronze Stand: 20.10.2024 12:26 Uhr

Nina Mittelham hat bei der Tischtennis-EM in Linz das Finale verpasst und muss sich mit Bronze begnügen.

Die 27-Jährige vom Bundesligisten ttc Berlin eastside verlor in Oberösterreich ihr Halbfinale gegen Lokalmatadorin Sofia Polcanova 1:4 (10:12, 7:11, 12:10, 4:11, 6:11).

"Ich bin schon etwas enttäuscht, aber am Ende hat Polcanova wirklich gut gespielt", sagte Mittelham: "Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Turnier. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich so zurückkomme, hätte ich mich sehr gefreut. Ich habe gemerkt, dass ich körperlich noch nicht so fit bin, das Turnier durchzuspielen."

Bronze ein Erfolg nach Verletzung

Vor zwei Jahren in München hatte Mittelham Silber geholt, damals gab sie im Finale gegen Polcanova verletzt auf. Die Titelverteidigerin spielt im Finale am Sonntag gegen die Rumänin Bernadette Szocs, die in Runde zwei die 18-Jährige Annett Kaufmann aus dem Turnier geworfen hatte und im Halbfinale der Spanierin Maria Xiao mit 4:1 keine Chance ließ.

Für Mittelham ist Bronze nach der Bandscheibenverletzung bei den Olympischen Spielen in Paris ein Erfolg, für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) war es die zweite EM-Medaille nach Bronze im Mixed für Kaufmann und Patrick Franziska. Weitere Podestplätze gibt es im Männereinzel für Dimitrij Ovtcharov und Benedikt Duda, die im Halbfinale am Sonntagmittag aufeinandertreffen.