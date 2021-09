Deutsche Tischtennis-Männer erreichen EM-Viertelfinale

Bei der Tischtennis-Team-EM in Rumänien machten die Männer machten den Gruppensieg und damit den Viertelfinaleinzug am Donnerstagabend durch einen 3:0-Erfolg gegen Belarus perfekt und treffen jetzt am Freitag auf Tschechien.

Dang Qiu (Düsseldorf), Patrick Franziska (Saarbrücken) und Ruwen Filus (Fulda) gewannen die drei Einzel wie schon beim 3:0 gegen die Ukraine ohne Mühe. Die EM-Absage der beiden Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov fiel für den Titelverteidiger Deutschland zumindest in der Vorrunde noch nicht ins Gewicht.

dpa | Stand: 30.09.2021, 19:56