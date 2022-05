Zverev vor Masters in Madrid: Das verloren gegangene Selbstverständnis

Auftaktpleite in München gegen Youngster Rune

In einem klassischen Fall von "Instagram vs. Realität" bekamen Zaungäste auf der schönen und kuscheligen weil engen Klubanlage am Aumeister in der bayrischen Landeshauptstadt in den Tagen vor seiner niederschmetternden Auftaktpleite gegen den talentierten und blutjungen Dänen Holger Rune (18) aber einen ganz anderen Alexander Zverev zu Gesicht: Ruhig, in sich gekehrt, grimmig, mit seinem Trainingsspiel und vor allem der Vorhand hadernd.

Alexander Zverev (l.) während einer Trainingseinheit mit Coach Bruguera.

Den Vorschlägen seines neuen Trainers Sergio Bruguera lauschte er meist mit einer destruktiven Körpersprache. Die änderte sich erst, wenn das Training vorbei war und er vornehmlich jungen Fans geduldig Autogramm- und Fotowünsche erfüllte.

Fragezeichen hinter seiner Leistungsfähigkeit

Der beste deutsche Tennisspieler trägt mit so ziemlich jeder Faser seines Körpers eine Last mit sich herum. Zum Start des für Zverev so wichtigen Masters-Turnier in Madrid (Zverev hat als Titelverteidiger 1.000 Punkte zu verteidigen, Anm. d. Red.) und wenige Wochen vor den French Open gibt es Fragezeichen hinter seiner Leistungsfähigkeit.