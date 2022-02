Kommentar zu Zverev: Wie ein Halbwüchsiger auf dem Schulhof

Tennis ist ein anspruchsvoller Sport. Was einfach aussieht, ist in Wahrheit schwer. Einen Filzball über ein 91,4 Zentimeter hohes Netz in ein 23,77 Meter langes und 8,23 Meter breites Feld zu schlagen. Mit einem Schläger, der Anfängern schon mal unlösbare Rätsel aufgeben kann. Wie halten? Wie führen? Wie schlagen? Tennistrainer müssen daher mit einer Engelsgeduld ausgestattet sein.

Diesen Sport betreiben auf dem allerhöchsten Level fast ausnahmslos Perfektionisten, die von Hobbyspielern bewundert werden. Landauf, landab sind Wutanfälle an jedem Punktspielwochenende zu besichtigen. Weil ein Schlag misslingt, weil ein Ball im Netz hängen bleibt. Mitunter aber auch, weil eine Entscheidung, ob die Kugel nun knapp im Aus gelandet oder hauchzart die Linie berührt hat, strittig sein kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der Deutsche hat eine rote Linie überschritten

Zeit seines Sportlerlebens bewegt sich der in Hamburg geborene Zverev in diesem Spannungsfeld. Er ist nicht der erste und der letzte Ausnahmekönner, der zu Wut und Jähzorn neigt. Der Schiedsrichter anpöbelt oder Balljungen anbrüllt. Diesbezüglich war Altmeister John McEnroe ein ganz schlechtes Vorbild. Auch Jimmy Connors konnte seine Emotionen nicht so zügeln, wie in jener Generation beispielsweise der legendäre Björn Borg. Der Schwede wurde "Eisblock" genannt, weil er so extrem beherrscht seinen Holzschläger schwang. Er und McEnroe, sagte Borg einmal, seien wie Feuer und Eis.

Doch ganz gleich aus welcher emotionalen Ecke die besten Spieler stammen: Für alle ist es ein No-Go, jemanden auf dem Court körperlich anzugreifen. Und deshalb hat Zverev eine rote Linie überschritten, als er mit seinem Schläger mehrfach gegen einen Schiedsrichterstuhl einschlug, auf dem jemand saß, der in einem nun wirklich nicht so wichtigen Doppelmatch einige umstrittene Entscheidungen fällte. Es fehlte wahrlich nicht viel und Zverev hätte den Fuß des Referees getroffen. Dass er ihn einen verdammten Idioten ("You fucking idiot") nannte, sei auch noch erwähnt.