WTA-Turnier

Angelique Kerber erreicht Viertelfinale in Straßburg

Stand: 18.05.2022, 19:52 Uhr

Angelique Kerber präsentiert sich vor den French Open weiter in ansteigender Form. Die deutsche Nummer eins setzte sich beim Tennis-Turnier in Straßburg in 1:55 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:4 gegen Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus durch und zog ins Viertelfinale ein.