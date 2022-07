Viertelfinals in Wimbledon Djokovic gegen Sinner fahrig und famos Stand: 05.07.2022 19:14 Uhr

Novak Djokovic gewinnt sein Wimbledon-Viertelfinale gegen Jannik Sinner am Ende beeindruckend - auch wegen eines Selbstgesprächs im Spiegel.

Titelverteidiger Djokovic drehte gegen Sinner am Dienstag (05.07.2022) einen 0:2-Satzrückstand und triumphierte am Ende mit 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Vor allem im zweiten Satz hatte der Weltranglistenerste große Probleme mit eigenen Fehlern und dem starken Tennis des 20 Jahre alten Italieners Sinner. Doch Djokovic zeigte einmal mehr, dass er jederzeit in der Lage ist, ein Spiel zu drehen.

Der 35 Jahre alte Serbe spielte in den letzten drei Sätzen souverän und teilweise spektakulär. Nun ist Djokovic als Halbfinalist seinem siebten Triumph in Wimbledon und seinem 21. Grand-Slam-Titel einen weiteren Schritt nähergekommen. Seine beeindruckende Serie in Wimbledon geht weiter, es war Djokovics 26. Sieg in Folge. Zuletzt hat er im Jahr 2017 verloren.

Motivationsgespräch in Toilettenpause

"Wir hatten zwei verschiedene Matches", sagte Djokovic im Interview auf dem Platz. "In den ersten beiden Sätzen war Jannik der Bessere." Seine Toilettenpause nach dem verlorenen zweiten Durchgang sei mitentscheidend gewesen, sagte Djokovic. "Ich habe mich etwas erfrischt und ein kleines Motivationsgespräch mit meinem Spiegelbild geführt. Wenn nicht viel Positives passiert auf dem Platz und der Gegner dominiert, sind solche kleinen Dinge notwendig."

Im dritten Satz nahm Djokovic Sinner früh den Aufschlag ab. "Das hat mir Mut gegeben und bei Jannik habe ich kleine Probleme ausgemacht. Meine vielen Matches hier in Wimbledon haben mir Sicherheit gegeben."

Doppel Krawietz/Mies verliert im Viertelfinale

Das Erfolgs-Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies verlor im Viertelfinale gegen das an Nummer zwei gesetzte kroatische Doppel Mate Pavic und Nikola Mektic in 99 Minuten glatt mit 4:6, 3:6, 3:6. Die zweimaligen French-Open-Sieger aus Coburg und Köln waren in Wimbledon zuvor nicht über die dritte Runde hinausgekommen. In den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen sind damit alle deutschen Tennisprofis ausgeschieden.

Maria gewinnt gegen Niemeier

Zuvor hatte Tatjana Maria das deutsche Duell mit Jule Niemeier in einer spannenden Partie mit 4:6, 6:2, 7:5 gewonnen. Damit steht die 34 Jahre alte zweifache Mutter erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinale.