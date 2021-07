Der Weltranglistenerste aus Serbien zog am Mittwoch (07.07.2021) durch ein ungefährdetes 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Ungarn Marton Fucsovics in sein zehntes Wimbledon-Halbfinale ein. Damit überholte er auch seinen früheren Coach Boris Becker, der dort neunmal die Vorschlussrunde erreicht hatte.

Djokovic kann mit Federer und Nadal gleichziehen

Mit seinem sechsten Wimbledon-Sieg könnte Djokovic ein großes Karriereziel erreichen. Es wäre sein 20. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier insgesamt, damit würde er mit den gemeinsam führenden Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) gleichziehen.

Im Halbfinale trifft Djokovic, der in diesem Jahr schon in Melbourne und Paris triumphiert hat, auf den Kanadier Denis Shapovalov oder Karen Chatschanow aus Russland.

Fucsovics letztendlich zu verhalten gegen Star Djokovic

Bei seinem 100. Sieg auf Rasen sah bis zum 5:0 im ersten Satz alles nach einer weiteren Machtdemonstration Djokovics aus. Doch dann ließ er Fucsovics besser ins Spiel kommen, auch weil der Titelverteidiger phasenweise Konzentrationsschwächen offenbarte und ungewohnt leichtfertige Fehler beging.

Allerdings stach der "Djoker" anschließend wieder unbarmherzig zu. Mit einem lauten Jubelschrei quittierte er seinen Gewinn des zweiten Satzes. Fucsovics fehlte in seinem ersten Viertelfinale bei einem Grand Slam letztendlich auch der nötige Mut, um den Topfavoriten wirklich in ernsthafte Gefahr zu bringen - Chancen gab es durchaus. Nach 2:16 Stunden beendete Djokovic, der bislang nur in der ersten Runde gegen den Briten Jack Draper einen Satz abgeben musste, das Match.

dpa/sid/red | Stand: 07.07.2021, 17:08