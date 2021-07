Oder vielleicht brauchte der 34-Jährige diese sogar, um sich bei kleineren Schwächephasen wieder Motivation zu holen. Denn das Publikum feierte Außenseiter Berrettini begeistert, wenn er Djokovic mit seinem krachenden Aufschlag oder der starken Vorhand in Schwierigkeiten brachte.

Der Weltranglisten-Erste wird auf spieltaktischer und -technischer Ebene stets bewundert für sein Return-Spiel, seine Spielintelligenz. Dabei fliegen ihm die Sympathien des Publikums allerdings nicht so zu wie Nadal oder Federer.

West-Lieblinge Nadal und Federer?

Dass Fans hin und wieder gegen den von Ehrgeiz getriebenen und manchmal kühl wirkenden Serben sticheln, ist an sich noch keine Hoheitsbeleidigung. Grundsätzlich mag dies schlicht der Tatsache geschuldet sein, dass Djokovic stets Favorit ist und entsprechend den sportlichen Außenseitern - nicht nur im Tennis - immer Sympathien zuteilwerden.

Aber zuletzt hatte sich Vater Srdjan Djokovic gegenüber dem serbischen Sender "K1" über die angeblich mangelnde Wertschätzung für die Leistungen seines Sohnes in Westeuropa beschwert. Die internationale Presse "verleumde" ihn und sage "widerliche Dinge ": "Es ist offensichtlich, dass ausländische Medien nicht die beste Meinung von uns haben und denken, dass wir ihnen dauerhaft auf die Nerven gehen."

Kontrahent Federer gratulierte jedenfalls artig per Twitter zum 20. Major-Titel: "Ich bin stolz, in dieser speziellen Ära von Tennis-Champions spielen zu können. Eine wundervolle Leistung, gut gemacht." Auch Nadal meldete sich: "Es ist großartig, dass wir drei Spieler damit gleichauf sind."

Djokovic will Alleinstellungsmerkmal - Olympiateilnahme aber auf der Kippe

Der Vergleich mit Nadal und Federer - er ist für Djokovic unumgänglich und nervenaufreibend. Als er zuletzt bei einer Wimbledon-Pressekonferenz gleich zu Beginn die Frage entgegengeschleudert bekam, wie es denn sei, Federer und Nadal seit geraumer Zeit hinterherzurennen, atmete er nur kurz durch. Und Djokovic, immerhin seit 52 Wochen ohne Unterbrechung Weltranglisten-Erster, formulierte eine professionelle Antwort.

Allen wird er es nie recht machen können. Auch wenn der Federer-Rekord von 237 Wochen an der Spitze der ATP -Liste noch weit entfernt scheint, kann er aber doch schon diesen Sommer etwas schaffen, das bei den Männern noch niemand gepackt hat.