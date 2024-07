Wimbledon Rybakina im Viertelfinale Stand: 08.07.2024 17:23 Uhr

Elena Rybakina darf weiter auf ihren zweiten Titel in Wimbledon hoffen. Die 25 Jahre alte Kasachin profitierte in ihrem Achtelfinalduell am Montag (08.07.2024) von einer Verletzung ihrer Gegnerin Anna Kalinskaya. Die bis dahin stark aufspielende Rybakina untermauerte aber auch so ihre Rolle der Titelfavoritin. Das deutsche Tennis-Doppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens überraschte mit dem Einzug ins Viertelfinale.

Kalinskaya hatte früh im ersten Satz Probleme an ihrer Schlaghand und musste sich behandeln lassen. Nach 53 Minuten beim Stand von 3:6 und 0:3 im zweiten Satz musste die Russin dann ihr Debut auf dem Centre Court in Wimbledon beenden, unter den Augen ihres Freundes Jannik Sinner.

Rybakina im Viertelfinale gegen Svitolina

Die an Nummer 4 gesetzte Rybakina zog damit ins Viertelfinale ein und trifft dort auf Vorjahres-Halbfinalistin Elina Svitolina aus der Ukraine. Rybakina ist nun die höchstgesetzte verbliebene Spielerin im Einzel. Ihre ärgsten Konkurrentinnen Iga Swiatek und Coco Gauff sind bereits gescheitert, Aryna Sabalenka hatte ihre Teilnahme aufgrund von Schulterproblemen abgesagt.

" Das ist definitiv nicht so, wie ich ein Match gewinnen will. Anna ist eine große Spielerin, ich hoffe, dass sie schnell wieder fit wir d", sagte Rybakina über ihre angeschlagene Gegnerin. "Ich genieße es, hier zu spielen. Ich versuche weiter, mein bestes Spiel zu zeigen. Hoffentlich kann ich bis zum Ende gehen. "

Rybakina jetzt Titelfavoritin - 18 Siege bei 20 Matches in Wimbledon

Mit ihrem starken Auftritt gegen Kaliskaya, allen voran ihrem beeindruckenden Aufschlag, untermauerte Rybakina nun aber ihre Rolle der Titelfavoritin. Sie ist die erste Spielerin seit Carla Suarez Navarro im Jahr 2015, die elf Viertelfinals in den ersten sieben Monaten der Saison erreicht hat. Auf dem Rasen von Wimbledon hat die Siegerin von 2022 nun 18 ihrer bislang 20 Matches gewonnen - eine Siegquote von 90 Prozent, dies hatten in der Open Era vor ihr nur Steffi Graf und Ann Jones geschafft.

Größere Probleme auf dem Weg ins Viertelfinale hatte Rybalina nur in der zweiten Runde gegen Laura Siegemund, als sie über drei Sätze gehen musste.

Deutsches Doppel Frantzen/Jebens überraschend im Wimbledon-Viertelfinale

Das deutsche Tennis-Doppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens ist in Wimbledon völlig überraschend ins Viertelfinale eingezogen. Das Duo aus Düsseldorf und Stuttgart setzte sich im Achtelfinale des wichtigsten Rasenturniers der Welt 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) gegen das niederländisch-britische Duo Jean-Julien Rojer und Lloyd Glasspool durch.

In der Runde der besten Acht treffen Frantzen und Jebens auf die an Position neun gesetzte Paarung Michael Venus und Neal Skupski aus Neuseeland und Großbritannien. In der ersten Runde war dem deutschen Duo der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt gelungen. In der zweiten Runde schafften die beiden eine Überraschung gegen die Nummer zwei der Setzliste.

Im Achtelfinale des dritten Grand-Slam-Turniers des Tennis-Jahres stehen auch Kevin Krawietz und Tim Pütz (Coburg/Frankfurt).