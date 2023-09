Tennis Alcaraz und Medwedew bei US Open weiter Stand: 01.09.2023 07:56 Uhr

Carlos Alcaraz hat auf seinem Weg zur Titelverteidigung bei den US Open in New York die nächste Hürde ohne große Probleme genommen. Auch der russische Tennisprofi Daniil Medwedew ist weiter.

Der Spanier Alcaraz siegte am Donnerstagabend (31.08.2023) im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) gegen den Südafrikaner Lloyd Harris und zog in Flushing Meadows zum dritten Mal in Folge in die dritte Runde ein.

Im Kampf um das Achtelfinale trifft der 20 Jahre alte Wimbledon-Sieger nun auf den an Position 26 gesetzten Briten Daniel Evans, ein Duell mit Alexander Zverev oder dem italienischen Jungstar Jannik Sinner könnte im Viertelfinale warten.

"Ich bin mental stark geblieben, es ist sehr gut, in den ersten Runden in drei Sätzen zu gewinnen. Das ist sehr wichtig für mich" , sagte Alcaraz, der nach den US Open Platz eins in der Weltrangliste an Novak Djokovic verlieren wird.

Medwedew gewinnt nach mehr als drei Stunden

Daniil Medwedew, Turniersieger 2021, musste für sein Weiterkommen schon mehr kämpfen. Der Weltranglistendritte aus Russland bezwang den Australier Christopher O'Connell nach mehr als drei Stunden Spielzeit um 1:09 Uhr Ortszeit mit 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 und trifft in der dritten Runde auf den Argentinier Sebastian Baez.

Für Medwedew (27) ist es in New York die sechste Drittrundenteilnahme in Folge. Zuvor war der frühere Turniersieger Stan Wawrinka als ältester Profi seit 32 Jahren in die dritte Runde in New York eingezogen. Der 38 Jahre alte Schweizer, der 2016 in New York triumphieren konnte, gewann sein Zweitrundenduell gegen den Argentinier Tomas Etcheverry mit 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2. Älter als Wawrinka bei einem Zweitrunden-Erfolg war in Flushing Meadows zuletzt Jimmy Connors (damals 39) im Jahr 1991 gewesen. Wawrinka trifft nun auf Sinner.

Jabeur und Pegula in dritter Runde

Bei den Frauen steht Vorjahresfinalistin Ons Jabeur in der dritten Runde. Die Weltranglistenfünfte aus Tunesien siegte nach einem Kraftakt gegen die junge Tschechin Linda Noskova nach über zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 und trifft im Kampf um das Achtelfinale nun auf Noskovas Landsfrau Marie Bouzkova.

Auch US-Hoffnung Jessica Pegula (29) gab sich in ihrem Zweitrundenduell keine Blöße. Die Weltranglistendritte, die bei einem Grand Slam noch nie über das Viertelfinale hinaus gekommen ist, bezwang die Rumänin Patricia Maria Tig im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:1 und bekommt es nun mit der Ukrainerin Elina Switolina (Nr. 26) zu tun.

Zuvor war auch Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova in die dritte Runde eingezogen, die 24-jährige Tschechin besiegte die Italienerin Martina Trevisan mit 6:2, 6:2.