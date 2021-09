Trotz unermüdlichen Kampfgeistes in einem Krimi unterlag Kerber am Sonntag der beeindruckend aufspielenden 18-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:7 (5:7), 2:6.

Fernandez erwies sich erneut als Favoritenschreck. Die Linkshänderin aus Montreal hatte in der dritten Runde schon völlig überraschend Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan ausgeschaltet und riss nun Kerber den schon fast sicher geglaubten Sieg vor einem aufgekratzten Publikum in New York noch aus den Händen. Statt Kerber trifft Fernandez in der Runde der besten Acht auf Elina Switolina aus der Ukraine.