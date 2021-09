US-Open-Sieger Daniiel Medwedew - das verkannte Genie

Locker von Anfang bis Ende

Denn als außerordentlich talentiert und befähigt für die Wachablösung galt der 1,98 Meter große Medwedew schon immer. Nun aber hat der 25-Jährige konstant über zwei Wochen bei einem solchen Turnier überzeugt.

Die Demonstration seines Könnens war ihm auch beim letzten Auftritt in New York in einer Lockerheit gelungen, die selbst vor dem Finale kaum jemand erwartet hatte. In nur 2:15 Stunden fertigte der Weltranglistenzweite den 20-maligen Grand-Slam-Sieger ab und nahm Djokovic von Beginn an jegliche Chance auf einen legendären Triumph.

Medwedes "Jubel der toten Fische"

Medwedew hatte lange auf den Moment warten müssen, in dem er seinen eigenartigen Jubel zelebrieren konnte. Er warf sich auf den Hartplatz, streckte die Zunge raus und verharrte.

"Ich spiele gerne FIFA auf der Playstation. Man nennt es den Jubel der toten Fische" , sagte der Hüne sichtlich zufrieden mit seiner Performance: "Ich habe mich ein bisschen verletzt, aber ich bin froh, dass ich es für mich legendär gemacht habe."

Macht den Jubel der toten Fische: Daniil Medwedew

Es gibt Konkurrenten wie Stefanos Tsitsipas (Griechenland), die halten Medwedews Spielweise für langweilig und dumpf. Nur weil er nicht über die Athletik von Rafael Nadal (Spanien), die Eleganz von Roger Federer (Schweiz) oder die Beinarbeit von Dominic Thiem (Österreich) verfügt.

Die Süddeutsche Zeitung hielt dieser Tage sehr treffend fest: "Er ist die Antithese zu all den eindimensionalen Aufschlag-Vorhand-Prüglern, von denen es im Männertennis viel zu viele gibt. Die Stärke von Medwedew ist nicht, dem Gegner seine Spielweise aufzuzwingen, er absorbiert vielmehr dessen Stärken zur Gestaltung faszinierender Duelle, die all jene lieben, die sich für die geometrischen Aspekte dieser Sportart begeistern können." Die Partien von Medwedew sind spektakulär, weil er selbst es nicht ist. Es macht Spaß ihm zuzuschauen.

Blick für die besonderen Winkel

Ohne athletische und technische Fertigkeiten würde auch Medwedew nicht so gut spielen. Er gilt als Perfektionist, der Schläge nicht übt, bis er sie kann, sondern so lange, bis er es nicht mehr falsch machen kann. "Er erkennt Winkel auf dem Feld, die andere nicht sehen", sagt Trainer Gilles Cervara.

Der französische Coach war es auch, der vor zwei Jahren Abbitte beim erbosten New Yorker Publikum leistete, weil der in Moskau geborene Medwedew ihnen den Mittelfinger gezeigt hatte. "Die Leute kapieren manchmal nicht, was in Köpfen von Genies vorgeht", sagte Cervara damals.