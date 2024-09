US Open Ungesetzte Muchova bucht Halbfinale Stand: 04.09.2024 20:48 Uhr

Karolina Muchova aus Tschechien hat zum zweiten Mal in Serie das Halbfinale bei den US Open erreicht. Die ungesetzte 28-Jährige bezwang am Mittwoch die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia mit 6:1, 6:4 und hat bei diesem Grand-Slam-Turnier in New York weiter noch keinen Satz verloren.

Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen und der Amerikanerin Jessica Pegula. Nach ihrem Halbfinal-Aus im vorigen Jahr hatte Muchova mehr als neun Monate mit einer Handgelenksverletzung aussetzen müssen und war erst Ende Juni auf die Tour zurückgekehrt.

Muchova: "Ein seltsames Match"

Beide Spielerinnen hatten im Viertelfinale phasenweise mit Problemen zu kämpfen. Muchova verließ mehrfach den Platz. "Es war ein seltsames Match. Ich hatte Probleme, aber ich will darüber nicht sprechen" , sagte sie.

Beim Stand von 3:5 im zweiten Satz aus ihrer Sicht war Haddad Maia zu Tränen aufgelöst und vergrub ihr Gesicht im Handtuch. Sie wurde behandelt und mit einem Stethoskop abgehört. Wenig später setzte sich Muchova durch.

Navarro und Sabalenka

Zuvor hatten Emma Navarro und Aryna Sabalenka das Halbfinale gebucht. Die Weltranglistenzwölfte Navarro besiegte die ebenfalls in New York geborene Spanierin Paula Badosa 6:2, 7:5. Sie trifft nun auf die zweimalige Australian-Open-Gewinnerin Sabalenka, die ihr Viertelfinale gegen die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen 6:1, 6:2 gewann.