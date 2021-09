US Open: Zverev im Achtelfinale, Otte auch

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev erreicht bei den US Open in New York das Achtelfinale. Auch Qualifikant Oscar Otte steht überraschend in der Runde der letzten 16.