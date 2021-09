Kohlschreiber nach dem Aus: "Will noch paar Turniere spielen"

Philipp Kohlschreiber hat bei den US Open der Tennisprofis den Einzug in die dritte Runde verpasst. Dennoch will der deutsche dieses Jahr noch bei weiteren Tennisturnieren an den Start gehen.