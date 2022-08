US Open Petkovic begründet Karriereende mit zunehmenden Verletzungsproblemen Stand: 29.08.2022 20:11 Uhr

Andrea Petkovic hat ihre Entscheidung zum Karrierende nach den US Open mit zunehmenden Verletzungproblemen erklärt.

Von New York

"Es ist wirklich sehr, sehr schwer, loszulassen und es ist sehr emotional", sagte Petkovic am Montag (29.08.22) in New York in einem WTA-Interview: "Ich erwarte von mir, dass ich körperlich alles reinlege, um das Beste aus mir rauszuholen. Das konnte ich dieses Jahr nicht."

"Die richtige Entscheidung"

Petkovic erklärte, dass ihr der Entschluss sehr schwer falle. Jedes Training am Rande der US Open, bei denen sie am Dienstag (ca. 19 Uhr im Liveticker auf sportschau.de) auf Olympiasiegerin Belinda Bencic trifft, sei "sehr emotional" gewesen. "Aber es ist die richtige Entscheidung und ich hoffe, dass ich nochmal einen raushauen kann", fügte Petkovic an, die zuletzt auch in Hamburg angeschlagen und unter Tränen aufgeben musste.

Nach den US Open werde sie erst einmal eine Pause einlegen. " Ich habe ja meine ganzen Sachen und Projekte, die ich noch mache und werde die weiter verfolgen" , so die 34-Jährige. Sie plane bis zum Ende des Jahres ihr zweites Buch fertig zu schreiben. Die langjährige deutsche Nummer zwei hielt sich auch ein kleines Hintertürchen offen, vielleicht in Europa noch ein kleineres Turnier zu spielen.