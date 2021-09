Teenager-Finale bei US Open: Fernandez trifft auf Raducanu

Raducanu: "Ich habe keinen Druck"

"Ich wollte das Finale wirklich so, so sehr erreichen" , sagte Fernandez: "Auch Aryna wollte es. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Ball reingegangen ist." Raducanu meinte: "Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin eine Qualifikantin, habe vom Papier her also keinen Druck im Finale."

Erstmals stehen seit 22 Jahren wieder zwei Teenies im Endspiel von New York, das am Samstag (22 Uhr) stattfindet. 1999 setzte sich Serena Williams (USA) gegen Martina Hingis (Schweiz) durch. Fernandez hat auf dem Weg zu ihrem ersten großen Titelmatch unter anderem die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan, die deutsche Nummer eins Angelique Kerber und die Weltranglistenfünfte Elina Switolina aus der Ukraine ausgeschaltet.

Raducanu ist im gesamten Turnierlauf noch ohne Satzverlust und die erste Qualifikantin, die es jemals ins Finale eins Majors geschafft hat.

sid/dpa | Stand: 10.09.2021, 07:08