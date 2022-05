Jo-Wilfried Tsonga weint nach seinem letzten Match bei den French Open

Tsonga hatte bereits vor den French Open angekündigt, dass die diesjährige Auflage im Stade Roland Garros sein letztes Turnier sein würde. Gegen den Norweger Casper Ruud zeigte Tsonga, vor zehn Jahren schon einmal die Nummer fünf der Tennis-Welt, noch einmal sein ganzes Können. Angefeuert von den französischen Fans, die im Stadion von Beginn an für eine Fußball-Atmosphäre sorgten, packte Tsonga einige Zauberschläge aus und gewann den ersten Satz mit 7:6 (8:6).

Doch im Laufe der Partie merkte man Tsonga an, dass er eben doch nicht mehr der alte ist. Ruud holte sich die weiteren Sätze mit 7:6 (7:4), 6:2, 7:6 (7:0). Am Ende stand der Franzose aus Le Mans sogar kurz vor der Aufgabe, weil ihm wie häufig in der Karriere eine Verletzung zu schaffen machte, dieses Mal an der Schulter. Doch Tsonga blieb eine Aufgabe in seinem letzten Spiel erspart. Tsonga beendete das Match trotzdem mit Tränen in den Augen.