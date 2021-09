Zverev besiegt Sinner und steht im Viertelfinale der US Open

Stephens hatte am Freitag in der dritten Runde der US Open gegen Angelique Kerber verloren und danach nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Hassnachrichten und Drohungen bekommen. In einer der nun von ihr veröffentlichten Botschaften wird ihr damit gedroht, ihr Bein so stark zu zerstören, dass sie nicht mehr laufen könne.

"Diese Art von Hass ist so anstrengend und endlos" , schrieb Stephens. Zuvor hatten schon andere Profisportlerinnen aus verschiedenen Bereichen über psychische Gesundheitsprobleme und den extrem hohen Druck des Sports berichtet.

nch/dpa/sid/afp | Stand: 06.09.2021, 20:40