Großer Erfolg bei den US Open Jule Niemeier stürmt in die dritte Runde Stand: 01.09.2022 20:24 Uhr

Jule Niemeier kämpfte beherzt um jeden Punkt, spielte ihre große Power aus und ließ die Ablenkungsmanöver von Julia Putinzewa cool abprallen: Die 23 Jahre alte Dortmunderin hat bei ihrem US-Open-Debüt direkt den Sprung in die dritte Runde geschafft.

Niemeier setzte sich am Donnerstag (01.09.2022) mit einem hochkonzentrierten Auftritt 6:4, 6:3 gegen die gefährliche wuie hitzköpfige Kasachin durch und hält die deutsche Flagge in New York weiter hoch.

"Super zufrieden"

Niemeier freute sich nach der Partie bei Eurosport: "Ich habe mich extrem wohlgefühlt auf dem Platz, auch wenn ich schnell 0:3 zurücklag. Ich habe einfach versucht, mich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und nicht nervös zu werden. Als ich hierhin kam, dachte ich, ich müsse Quali spielen. Jetzt steht ich in der dritten Runde - damit bin ich natürlich super zufrieden."

Die Weltranglisten-108., die nun am Samstag auf Anastassija Potapowa (Russland) oder Zheng Qinwen (China) trifft, verhinderte, dass erstmals seit 2009 keine deutsche Spielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die zweite Runde übersteht. Zuvor waren erstmals seit 1984 alle deutsche Starter im Einzel der Männer ausgeschieden.

Swiatek im Eilverfahren in Runde drei

Im Eilverfahren ist Titelfavoritin Iga Swiatek in die dritte Runde der US Open eingezogen. Die 21-Jährige ließ bei ihrem 6:3, 6:2-Erfolg Sloane Stephens, die 2017 den Titel gewinnen konnte, keine Chance. Swiatek trifft nun auf Lauren Davis aus den USA und hat weiter ihren zweiten großen Triumph in diesem Jahr nach den French Open im Blick.

Mehr Probleme als die Weltranglistenerste hatte Olympiasiegerin Belinda Bencic. Die Schweizerin setzte sich 3:6, 7:5, 6:2 in 2:27 Spielzeit gegen Sorana Cirstea aus Rumänien durch, die in der ersten Runde Laura Siegemund (Metzingen) ausgeschaltet hatte.

Kein Handschlag zwischen Asarenka und Kostjuk

Nach ihrem Zweitrundenmatch haben die Tennisspielerinnen Viktoria Asarenka und Marta Kostjuk auf das sonst übliche Händeschütteln verzichtet. Die zweimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Asarenka aus Belarus und die Ukrainerin Kostjuk verabschiedeten sich stattdessen am Netz mit einer Schlägerberührung. Asarenka hatte das Spiel mit 6:2, 6:3 gewonnen und war in die dritte Runde eingezogen.

Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres sind anders als zuvor auf Rasen in Wimbledon russische und belarussische Athleten startberechtigt.