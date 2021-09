US Open - Qualifikant Otte besiegt Seppi und steht im Achtelfinale

Der 28-Jährige setzte sich am Samstag (04.09.2021) bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen Seppi mit 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 durch. Als Qualifikant bekommt er es im Achtelfinale nun mit Ilja Iwaschka (Belarus) oder Matteo Berrettini (Italien/Nr. 6) zu tun.

Otte startete furios und sicherte sich mit druckvollem Spiel die ersten beiden Durchgänge. Das letzte Spiel im zweiten Satz gewann er bei eigenem Aufschlag zu Null. Seppi verließ den Platz und steigerte sich danach deutlich. Zum 2:0 gelang dem 37-Jährigen ein Break, mit einem weiteren zum 6:2 sicherte er sich Satz drei. Nach einer schwächeren Phase gelang ihm beim Stand von 5:5 im vierten Satz das entscheidende Break. Diese Chance ließ sich Otte bei eigenem Aufschlag nicht mehr entgehen und siegte nach 2:29 Stunden.

Zwei Qualifikanten aus Deutschalnd im Achtelfinale

Für Otte, Nummer 144 der Weltrangliste, ist es der bislang größte Erfolg seiner Karriere bei einem der vier wichtigsten Turniere des Jahres. Zuvor war mit Peter Gojowczyk ein weiterer deutscher Qualifikant ins Achtelfinale eingezogen. Er trifft nach seinem Sieg gegen den Schweizer Henri Laaksonen nun auf das 18 Jahre alte spanische Toptalent Carlos Alcaraz. Otte aus Köln hatte sich seinen Platz im Hauptfeld wie auch der Münchner Peter Gojowczyk mit drei Siegen in der Qualifikation erkämpft.

Auch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) hat in der Nightsession am Samstag noch die Chance in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Drei deutsche Profis bei den Männern im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers gab es zuletzt 1997 in Wimbledon mit Boris Becker, Nicolas Kiefer und Michael Stich.

Kerber trifft auf Fernandez

Angelique Kerber trifft als letzte verbliebene deutsche Frau im Achtelfinale auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka gewonnen hatte.

sid/dpa/nch | Stand: 04.09.2021, 20:56