Tennisstar Novak Djokovic und die obskure Biotech-Firma in Dänemark

"Humbug-Lehre" und "Voodoo"

Das Unternehmen "Quantbiores" arbeitet mit einer Methode, die von seriösen Wissenschaftlern als unseriös bezeichnet wird. Das Nachrichtenmagazin "Stern" schreibt von einer "Humbug-Lehre ", die "Süddeutsche Zeitung" von "Voodoo" , der englische "Guardian" zitiert einen australischen Wissenschaftler, den die von "Quantbiores" verwandte Methode an Homöopathie erinnere, eine Pseudowissenschaft.

Als Leiterin der Forschung gibt das dänische Unternehmen die emeritierte Professorin Irena Cosic an, die an der Universität Belgrad studierte, seit vielen Jahren in Australien lebt und dort auch eine Beratungsfirma leitet, die mit dem "Resonant Recognition Model" (RRM) wirbt, das bei "Quantbiores" eingesetzt wird.

"Ungeprüftes und obskures Verfahren"

RRM ähnele "stark der Humbug-Lehre der Bioresonanz, bei der ein obskures Gewölk von Feldern, Schwingungen und Frequenzen unter anderem Allergien auslöschen und ansonsten alles und jedes irgendwie heilen oder zumindest diagnostizieren soll" , schreibt der "Stern" . In manchen Ländern sei das Verfahren verboten, in Deutschland werde es zumindest nicht von Krankenkassen bezahlt.

Das stimme so, sagte der ebenfalls emeritierte Medizin-Professor Walter Dorsch zur Sportschau, der über von Irena Cosic publizierte Forschungen anhand ihres Modells hinzufügt: "Das vorgelegte Material lässt in keinster Weise vermuten, dass es beim Menschen therapeutisch eingesetzt werden kann." RRM nennt Dorsch zudem ein "ungeprüftes und obskures Verfahren" , das keine Impfungen und die Einhaltung von Hygieneregeln ersetzen könne.

Leiche bei bester Gesundheit

Fragwürdig auch: Cosic veröffentlichte ihre Ergebnisse im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 im "International Journal of Sciences". Publikationen dort werden nicht von anderen Wissenschaftlern begutachtet und kommentiert, wie es bei seriösen Plattformen der Fall ist.