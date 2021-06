Angelique Kerber gewinnt Tennisturnier in Bad Homburg

Zwei Tage vor Beginn des Grand-Slam-Highlights in Wimbledon hat Angelique Kerber kräftig Selbstvertrauen getankt und ihr erstes Finale seit ihrem Sieg in Wimbledon 2018 gewonnen. Am Samstag (26.06.21) gewann die 33-Jährige das neu geschaffene Tennis-Rasenturnier von Bad Homburg gegen die Tschechin Katerina Siniakova mit 6:3, 6:2.

Für Kerber war es nach dem Erfolg in Wimbledon und dem Sieg in Birmingham 2015 der dritte Titel auf Rasen und der 13. Turniersieg insgesamt. Zuvor hatte Kerber seit September 2019 in Osaka/Japan kein Halbfinale mehr erreicht.

In Bad Homburg auch Turnierbotschafterin