In Miami im Finale zu stehen - das ist schon etwas wert. Das ATP -Masters-Turnier folgt im Ranking gleich unterhalb der Grand Slams - Jannik Sinner kann also durchaus stolz drauf sein, am Sonntag (04.04.2021) das Endspiel gegen den Polen Hubert Hurkacz bestreiten zu dürfen. Für Tennis-Experten kommt der Erfolg des erst 19-jährigen Südtirolers allerdings wenig überraschend. Sinner gilt als Top-Talent - seine Entwicklung unter Trainer Riccardo Piatti ist enorm.

Für Sinner geht es in Miami um seinen dritten Turniersieg. Im vergangenen Jahr in Sofia und zu Saisonbeginn in Melbourne hatte er bereits triumphiert. Sinner nutzt seine Chancen in Abwesenheit der Top-Stars Nadal, Djokovic, Roger Federer und Dominic Thiem konsequent. Im Achtelfinale warf er den Finnen Emil Ruusuvuori aus dem Turnier, der zuvor überraschend gegen Alexander Zverev gewonnen hatte.

Als Kind Italienmeister im Riesenslalom

Eigentlich war der im kleinen Südtiroler Dorf Sexten aufgewachsene Sport-Allrounder lange auf einem ganz anderen Kurs - als Kind wollte er Sikfahrer werden. Wie eigentlich alle Jungs in der Gegend. Mit sieben wurde er Italienmeister im Riesenslalom, mit zwölf noch einmal Vizemeister. Zu jener Zeit hatte ihn allerdings auch schon das Tennisfieber gepackt.

Sein Trainer Heribert Mayr erkannte das enorme Talent des heute 1,88 Meter großen Rechtshänders - und schickte Sinner mit 14 Jahren in die Tennisschule Piatti-Tennis im ligurischen Bordighera. Dort arbeiteten Riccardo Piatti und Massimo Sartori, der zuvor bereits Sinners Landsmann Andreas Seppi in die Weltspitze geführt hatte.

Rasante Entwicklung unter Trainer Piatti

Sinners Entwicklung verlief bislang rasant. 2015 startete er erstmals auf Junioren-Turnieren, 2019 konnte er seine ersten Erfahrungen bei Challenger-Turnieren sammeln. Sein Sieg in Bergamo bei seinem erst dritten Turnier ließ aufhorchen - Sinner kletterte in der Weltrangliste erstmals unter die besten 400. Im Herbst 2019 erhielt Sinner eine Wildcard für die dritte Auflage der Next Generation ATP Finals in Mailand, die er im Finale gegen Alex di Minaur gewann. Er beendete das Jahr, das er auf Platz 553 der Weltrangliste begonnen hatte, auf Platz 78.

Jetzt war er in der Weltklasse dabei und startete nach der Coronapause 2020 schon bei den Grand Slams. Bei den French Open besiegte er in der ersten Runde in drei Sätzen David Goffin und im Achtelfinale in vier Sätzen Alexander Zverev. Im Viertelfinale konnte er dem späteren Turniersieger Rafael Nadal lange Paroli bieten.

Auf Nadals Spuren

Jannik Sinner beim Masters in Miami

Und nun also startet er in Miami durch. Als vierter Teenager in der Geschichte des Turniers steht er dort im Endspiel. Nur Andre Agassi (18) im Jahr 1990, Rafael Nadal (18) 2005 und Novak Djokovic (19) 2007 waren in Florida ähnlich jung und erfolgreich.

Mit Nadal hat sich Sinner übrigens im Vorfeld der Australian Open auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vorbereitet. Er habe auf allen Ebenen etwas von seinem großen Idol lernen können, so Sinner, der sich insbesondere von der Intensität des Spaniers beeindruckt zeigte.

"Werde ein anderer Spieler sein"

Der Youngster scheint von den Einheiten einiges mitgenommen zu haben, knüpfte er in diesem Jahr bislang doch nahtlos an seine starken Leistungen der Vorsaison an. Zudem wurde Sinner in den vergangenen Monaten noch einmal athletischer und zieht seine Grundschläge mit noch mehr Zug durch.

Für den Weltranglisten-31. ist das nur ein logischer Schritt in seiner Entwicklung: "Ich werde sicherlich im nächsten Jahr und im Jahr darauf noch einmal ein anderer Spieler sein."

oja | Stand: 03.04.2021, 09:20