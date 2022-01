Nadal siegt bei Grand-Slam-Comeback

Auch Rafael Nadal meisterte sein Comeback auf der großen Grand-Slam-Bühne ohne Probleme. Der 35 Jahre alte Spanier, der nach der Ausweisung seines großen Konkurrenten Novak Djokovic noch stärker in den Blickpunkt gerückt ist, bezwang den US-Amerikaner Marcos Giron überzeugend mit 6:1, 6:4, 6:2.

" Es ist fantastisch, dass ich wieder dabei bin ", sagte Nadal, der die Australian Open bislang einmal 2009 gewonnen hat. Ihn erwartet nun ein Duell mit dem Karlsruher Yannick Hanfmann oder dem Australier Thanasi Kokkinakis, der gerade in Adelaide seinen ersten ATP-Titel gewonnen hat.

Erfolgreiches Comeback: Rafael Nadal bei den Australian Open

Im vergangenen Jahr hatte Nadal lange mit einer Fußverletzung zu kämpfen und beendete seine Saison vorzeitig im August. Nach der Rückkehr vom Schauturnier in Abu Dhabi wurde Mitte Dezember zudem eine Coronainfektion festgestellt.

In der Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gewann der 13-malige French-Open-Champion dann aber souverän ein ATP-Turnier im Melbourne Park. Auch beim Auftakt der Australian Open wirkte Nadal nun bereit und im Vollbesitz seiner Kräfte.

Gojowczyk und Maria in Melbourne gescheitert

Mit Tatjana Maria und Peter Gojowczyk verabschiedeten sich am ersten Turniertag in Melbourne gleich zwei deutsche Tennisprofis nach der ersten Runde. Der Münchner Gojowczyk verlor deutlich mit 3:6, 3:6, 3:6 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi. Maria musste sich trotz einer guten Leistung der klar favorisierten Griechin Maria Sakkari 4:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Nur drei deutsche Damen schafften es ins Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison. Angelique Kerber, die 2016 in Melbourne triumphiert hatte, steigt erst am Dienstag ins Geschehen ein. Bei den Herren gab es neun deutsche Erstrunden-Teilnehmer - von denen Gojowczyk als erster verlor.

Zverev im deutschen Duell gegen Altmaier

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev trifft am Montagvormittag in einem deutschen Duell auf Daniel Altmaier. Der Olympiasieger strebt den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an. Aufgrund des Fehlens des serbischen Weltranglisten-Ersten Djokovic sind auch seine Chancen gestiegen.

Stand: 17.01.2022, 07:30