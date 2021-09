Die starke Form von Peter Gojowczyk hält weiter an. Beim ATP -Turnier in Metz hat der 32-Jährige im Viertelfinale Marcos Giron aus den USA mit 3:6, 6:1, 6:3 besiegt. Im Halbfinale trifft der Münchner auf den an Nummer eins gesetzten Polen Hubert Hurkacz, der Andy Murray (Großbritannien) mit 7:6, 6:3 besiegte.

Metz ist für Gojowczyk ein gutes Pflaster

Zuletzt hatte Gojowczyk bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht - und das ohne Trainer. Am Donnerstag hatte er in Metz den an Nummer sieben gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6 ausgeschaltet. Gojowczyk hatte das Turnier in Metz 2017 bereits gewonnen können. Es war sein bislang einziger Titel auf der ATP-Tour.

dpa | Stand: 24.09.2021, 16:46