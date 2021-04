Zverev - Große Pläne nach den dunklen Tagen

Die letzten Wochen waren wohl nicht die allertollsten im Leben des Alexander Zverev. Eine hartnäckige Ellbogenverletzung setzte dem deutschen Topspieler arg zu. So arg, dass er beispielsweise beim Masters-Turnier in Miami nur mit extremen Schmerzmitteln spielen konnte. "In Miami war ich an einem Punkt, wo ich den Schläger nicht mehr halten konnte ", blickt der deutsche Top-Spieler zurück.

Düstere Tage in Rotterdam

Aber auch seelisch sei es ihm schon besser gegangen. Das Turnier in Rotterdam Anfang März sei der Tiefpunkt gewesen. Coronabedingt gab es quasi nur den Weg vom Hotelzimmer in in die dunkle Halle: "Selbst ich" , so erzählte Zverev nun, "musste mir sagen, da bin ich mental nicht stark genug, um das durchzustehen." Das sportliche Ergebnis in Rotterdam war entsprechend: Erstrunden-Aus gegen den Kasachen Alexander Bublik.

Aber dieses nach seinen Worten "Low feeling" ist nun vorbei. In München, wo er als Zugpferd der Veranstaltung Favorit auf den Turniersieg ist, scheint die Sonne und der Ellbogen macht nicht mehr die allergrößten Sorgen, was die Stimmung aufhellen lässt.

Rechnungen offen in Paris und London

So nutzte der Weltranglistensechste vor seinem ersten Auftritt am Münchner Aumeister an diesem Mittwoch (28.04.2021) die Gelegenheit, um über seine Pläne für die kommenden Monate zu sprechen. Nach dem Erreichen des Viertelfinales bei den Australian Open, dem Turniersieg in Acapulco und den Dämpfern in Miami und Rotterdam stehen die meisten Saison-Höhepunkte ja noch an.

Der erste folgt schon bald nach München: die French Open vom 24. Mai an. Nach dem frühen Achtelfinal-Aus im vergangenen Jahr gegen den Italiener Jannik Sinner hat Zverev mit Paris noch eine Rechnung offen. Dann kommt natürlich Wimbledon Ende Juni, wo es auch noch etwas geradezurücken gilt. 2019 war Zverev in der ersten Runde an dem unbekannten Qualifikanten Jiri Vesely gescheitert. 2020 war Wimbledon abgesagt worden.

Mindestens eine Medaille in Tokio

Und der Blick Zverev geht auch Richtung Olympia in Tokio, wo sich der 24-Jährige schon auf die Partien im Einzel und im Mixed an der Seite von Angelique Kerber freut. Er will mit einem klaren Ziel nach Japan fliegen und für sein Land mindestens eine Medaille holen.

Optimistisch für die kommenden Wochen: Alexander Zverev

Nur einen Termin hat Zverev bereits aus dem Kalender gestrichen: den Davis Cup. Deutschlands Nummer eins hält weiter nichts vom Länderkampf in dessen derzeitiger Form. " Meine Meinung hat sich nicht geändert ", sagte er in München. Das System mit Vorrundengruppen und Endrunde an einem Ort missfällt ihm.

Absage an den Davis Cup

Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann wollte in dieser Woche in München dennoch ausloten, ob Zverev für die Viertelfinalrunde gegen Gastgeber Österreich und Serbien ab 25. November in Innbruck zur Verfügung steht. Auch Jan-Lennard Struff möchte seinen Profikollegen nur zu gern umstimmen und ihn zurück ins Boot holen.

Das scheint eher hoffnungslos, wenn es bei dem jetzigen System bleibt. " Ich hoffe, dass sie wieder zum alten System zurückkehren" , also zu dem Modus, der "Emotionen, Leidenschaft, Passion" hervorrufe, sagte Zverev. Allerdings ist es bis November noch weit, vielleicht ändert der heißt Begehrte seine Meinung noch. Jetzt gilt es erst einmal, mit Spaß in München für Erfolge zu sorgen.

mick/dpa | Stand: 28.04.2021, 09:56