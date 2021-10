Zverev in Indian Wells jetzt gegen Murray

Gegen Murray noch sieglos

Der erinnerte nach seinem kleinen Comeback beim 5:7, 6:3, 6:2 gegen Carlos Alcaraz aus Spanien auch gleich mal an den jüngsten von bislang zwei Siegen in zwei Duellen mit der deutschen Nummer 1. Beim Masters in Cincinnati bezwang er Zverev 2020 in drei Sätzen. " Ich habe mich da nicht sonderlich gut gefühlt und habe gewonnen" , erzählte Murray und verwies darauf, dass Zverev wenig später im Finale der US Open stand: " Daraus kann ich Selbstvertrauen ziehen. Wenn ich ein hochklassiges Spiel spiele, werde ich voll drin sein." Zverev sei " ein Topspieler, er hatte einen guten Sommer nach Wimbledon mit Olympia und einem guten Lauf in New York. Das wird nicht leicht für mich, aber ich habe gute Matches gegen ihn gespielt in der Vergangenheit."

Tatsächlich ist Murray der einzige aus dem Quartett der großen Vier mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und ihm, gegen den Zverev noch nie gewinnen konnte.

Sonst keine Deutschen mehr im Feld

Bei dem mit 8,76 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien ist Zverev der letzte verbliebene Deutsche im Feld. Jan-Lennard Struff verlor in der zweiten Runde gegen den an Position 25 gesetzten Italiener Fabio Fognini 4:6, 6:4, 3:6. Zuvor waren bereits Philipp Kohlschreiber, Daniel Altmaier und Dominik Koepfer ausgeschieden. Bei den Damen ist Angelique Kerber die letzte verbliebene Deutsche im Teilnehmerfeld.

dpa | Stand: 11.10.2021, 07:17