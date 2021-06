Spielerorganisation PTPA: Djokovic spricht von großer Unterstützung

Es war still geworden um die PTPA (Professional Tennis Players Association), die vergangenen August im Beisein von rund 60 männlichen Spielern vor den US Open gegründet wurde und an deren Spitze der Weltranglistenerste Novak Djokovic steht. Die letzte öffentlich vernehmbare Aussage war ausgerechnet ein Ausraster des zweitwichtigsten Mannes in der unabhängigen Spielervereinigung – Djokovics rechter Hand, dem Kanadier Vasek Pospisil.

Der hatte im März beim Turnier in Miami während seiner Auftaktbegegnung nicht nur einen indisponierten spielerischen und mentalen Eindruck hinterlassen, sondern auch den Chairman der Spielervereinigung der Männer ( ATP ), Andrea Gaudenzi, als " verf***** Arschloch " bezeichnet und vor den laufenden TV -Kameras zum Rundumschlag ausgeholt. " Anderthalb Stunden hat mich der Chef der ATP verf**** nochmal in einem Meeting angeschrien, weil ich die Spieler zusammenbringen und einen möchte. "

Djokovic: " 75 Prozent der Top 500 haben uns zugesagt "

Das öffentliche Bild das hängen blieb: Die PTPA ist unprofessionell, schlecht geführt und beraten. Dabei will die PTPA die Spieler eigentlich eigenständiger und professioneller vertreten, finanziell einen größeren Anteil der Turniergewinne unter den Spielern verteilen. Aus Spielersicht scheitert die ATP und ihre Spielervertretung daran seit Jahren. Im Fokus: vor allem die in der Weltrangliste weiter hinten platzierten Akteure, die kaum von Profisport leben können. Bisher aber fehlten eine klare Struktur und Strategie, wie das geschehen soll.

Am Rande der French Open gab Novak Djokovic auf Sportschau-Anfrage erstmals seit dem Vorfall im März Auskunft und kündigte Fortschritte und Verbesserungen an. " Die PTPA ist unvermeidlich" , behauptete der Serbe. Rund 75 Prozent der Top 500 bei den Männern haben bereits schriftlich in der PTPA unterschrieben. " Nach Sportschau-Informationen hat es seit März mindestens zwei große Meetings mit Spielern, Djokovic und neuen externen Beratern gegeben. " Um ehrlich zu sein, waren es noch einige Meetings mehr in den vergangenen Monaten ", sagte Djokovic.

Die PTPA habe alle Spieler in den Top 500 kontaktiert (350 Einzelspieler, 150 Doppelspieler) und man habe auch die Spielerinnen kontaktiert. " Wir haben ein paar sehr wohlhabende und einflussreiche Leute, erfolgreiche Geschäftsleute. Sie sind selbst Tennisfans aus den USA und stehen hinter uns finanziell und unterstützen uns mit ihrer Expertise. Sie nehmen an jeder Konferenz teil und helfen, die exakte Struktur der PTPA aufzubauen – so wie wir uns diese vorstellen, um die Spieler bestmöglich zu vertreten. "

Viele Interessenskonflikte im Profitennis

Um das Anliegen der PTPA zu verstehen, muss man zunächst die sportpolitische Struktur im Herrentennis durchdringen. Diese Struktur soll Chancengleichheit für Turniere und Spieler bei wichtigen Themen herbeiführen. Die PTPA fühlt sich generell, gerade aber beim Thema Finanzen nicht ausreichend vertreten. Auch der ATP -Boss Gaudenzi entscheide zu oft in Richtung der Turniere und verschiebe das Gleichgewicht.

Wie verstrickt das Profitennis wirklich ist, zeigt die Personalie Herwig Straka, der bis zu den French Open Thiems Manager war. Am heutigen Mittwoch verkündete er überraschend die Trennung. Der mächtige Österreicher ist zudem schon lange Turnierdirektor des ATP -Events in Wien und spielt auch eine mächtige Rolle in der oben genannten Struktur. Straka ist einer von drei Turnier-Repräsentanten. Dementsprechend komisch mutete es an, als ausgerechnet Straka im Frühjahr der "Kleinen Zeitung" sagte: " Einige Spieler möchten die ATP destabilisieren. Vasek Pospisil ist einer dieser Kritiker. Er hat eine persönliche Agenda. Es ist eine Schande, denn die ATP gibt Spielern 50 Prozent der Entscheidungsrechte. Das gibt es nirgendwo sonst. "