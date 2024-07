Nach Verschiebung in Wimbledon Niemeier stürmt in die zweite Runde Stand: 03.07.2024 16:47 Uhr

Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber hat Tennisspielerin Jule Niemeier am Mittwoch (03.07.2024) die deutsche Damen-Bilanz in Wimbledon aufpoliert.

Die 24 Jahre alte Dortmunderin trotzte dem Regenchaos und schaffte dank des überraschend glatten 6:2, 6:1 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic mit Verspätung den Einzug in die zweite Runde.

"Sehr zähe Warterei"

"Die Warterei war sehr, sehr zäh, aber ich bin fokussiert geblieben. Das war mit das konstanteste und beste Match, das ich in den vergangenen Wochen gespielt habe. Ich fühle mich hier sehr wohl, das habe ich ja schon mal zeigen können" , sagte Niemeier bei Prime.

Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 verwandelte ihren zweiten Matchball und bekommt es nun mit der Ukrainerin Jelina Switolina oder der Polin Magda Linette zu tun. Niemeier kam als zweite von anfangs sechs deutschen Teilnehmerinnen im Damen-Einzel weiter. Zuvor hatte nur die Schwäbin Laura Siegemund den Zweitrunden-Einzug geschafft.

Verschiebung von Dienstag auf Mittwoch

Ihre Erstrundenpartie sollte eigentlich bereits am Dienstag stattfinden, entwickelte sich aber zur Geduldsprobe. Wegen des schlechten Wetters verlegten die Veranstalter die Partie um einen Tag. Am Mittwoch schoben die Organisatoren dann den für 11 Uhr Ortszeit geplanten Spielbeginn dreimal und für insgesamt zwei Stunden nach hinten.

Als Niemeier dann endlich für ihren Auftritt gegen die Schweizerin Golubic den Court betrat, hielt das Wetter nur für zwei Spiele. Nach sechs Minuten und beim Stande von 1:1 wurde die Partie schon wieder unterbrochen, nach weiteren 20 Minuten wurde abermals gespielt.

Murray spielt Doppel und Mixed zum Abschied

Andy Murray wird bei seinem angekündigten Abschied von Wimbledon neben dem Doppel auch im Mixed an den Start gehen, an der Seite des englischen Jungstars Emma Raducanu.

Wie die Veranstalter in Wimbledon am Mittwoch (03.07.2024) bestätigten, werden Murray und Raducanu eine Wildcard für die Mixed-Konkurrenz erhalten. Der 37-Jährige Murray ist beim Grand-Slam-Turnier auf Rasen auch im Doppel an der Seite seines Bruders Jamie gemeldet. Die 21-jährige Raducanu hatte vor drei Jahren sensationell die US Open gewonnen.

Wimbledon und Olympia als Abschiedstour

Murray hatte angekündigt, dass er in diesem Jahr zum letzten Mal in Wimbledon antreten werde, dem Ort seiner größten Triumphes: 2013 hatte Murray als erster britischer Einzelspieler nach Fred Perry und einer Durststrecke von 77 Jahren den Titel gewonnen, 2016 feierte er seinen zweiten Triumph an der Church Road.

Vor seinem Karriereende will der Schotte auch noch an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen, die Ende Juli beginnen.

Start im Einzel kurzfristig abgesagt

Am Dienstag hatte der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger Murray seinen erhofften Start im Einzel in London absagen müssen. Der Schotte hatte sich einem Eingriff am Rücken unterziehen müssen, um eine Zyste entfernen zu lassen und das Rennen gegen die Zeit verloren, rechtzeitig wieder fit zu werden. Im Einzel hätte der zweimalige Olympiasieger am Dienstag antreten sollen.

Die Doppel-Konkurrenzen beginnen am Mittwoch, die Murray-Brüder werden voraussichtlich am Donnerstag ihr erstes Match bestreiten. Im Mixed-Wettbewerb würde der Einsatz frühestens am Freitag anstehen.