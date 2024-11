Abschied beim Davis Cup Nadal verliert gegen Niederländer van de Zandschulp Stand: 19.11.2024 20:40 Uhr

Der Spanier Rafael Nadal hat im Viertelfinale des Davis Cups gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp verloren. Es könnte das letzte Match seiner Karriere gewesen sein.

Der 22-malige Grand-Slam-Turnier-Sieger unterlag in Malaga mit 4:6, 4:6. Nach 1:52 Stunden war die Partie im Palacio de Deportes José María Martín Carpena vorbei. Zwar bedeutet die Niederlage noch nicht das Aus für Spanien. Im zweiten Einzel trifft Carlos Alcaraz auf Tallon Griekspoor, danach steht bei einem Alcaraz-Sieg noch das Doppel an.

Nach der Leistung gegen van de Zandschulp ist aber nicht davon auszugehen, dass Nadal im Falle eines spanischen Weiterkommens nochmal zum Einsatz kommt. Zu sehr wurde deutlich, dass der 38-Jährige körperlich nicht mehr in der Lage ist, auf Topniveau zu performen. "Es fühlt sich so an, dass das mein letztes professionelles Einzel war", sagte Nadal selbst nach der Partie. "Aber ich werde weiter hart arbeiten, um dem Team zu helfen, falls ich noch einmal gebraucht werde."

Nadal kämpft bei Hymne mit den Tränen

Schon bevor Nadal den Centre Court überhaupt betreten hatte, hallten erste "Rafa, Rafa"-Rufe durch die Arena. Bei der Vorstellung des Mallorquiners brandete ohrenbetäubender Jubel unter den 11.300 Zuschauerinnen und Zuschauern auf, Nadal hatte schon zu diesem Zeitpunkt sichtlich mit seinen Emotionen zu kämpfen. Die Augen der spanischen Tennis-Legende wurden feucht, als die Nationalhymne erklang.

Auch während des Spiels trieben die spanischen Fans Nadal immer wieder an. Und die langjährige Nummer eins der Welt konnte jede Unterstützung gebrauchen. Seit seinem Zweitrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris gegen den Serben Novak Djokovic hatte der 38-Jährige kein offizielles Match mehr bestritten. Und diese fehlende Spielpraxis wurde von Beginn an deutlich.

Wucht vergangener Tage nicht mehr zu spüren

In einem letzten Kraftakt hatte sich Nadal für die Davis Cup Finals noch einmal in Form gebracht, nachdem er im Oktober für den Jahresabschluss sein Karriereende angekündigt hatte. Doch die Wahrheit auf dem Centre Court sah anders aus. Nadal bewegte sich schlecht, von der Wucht vergangener Tage war nicht mehr viel zu spüren.

Zwar wurde jeder Punktgewinn des Spaniers bejubelt wie ein Titelgewinn, und als Nadal erstmals die Faust zeigte, kochte die Arena. Doch auch die Unterstützung der Zuschauer half am Ende nicht. Ein vermeidbarer Fehler Nadals beendete die Partie. Danach verabschiedete sich der Mallorquiner mit einem Winken ins Publikum - womöglich für immer.