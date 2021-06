Tennis-Doppel: Pütz startet bei Olympia mit Krawietz

Lange Zeit hieß es, dass Pütz mit Alexander Zverev an den Start gehe. Nach Unterredungen zwischen den Spielern und dem Deutschen Tennis Bund spielt Zverev aber mit Jan-Lennard Struff - und Pütz mit Krawietz. Die Medaillenchancen hätten sich an der Seite von Zverev deutlich erhöht. "Für mich wäre es vom Einkommen her eine komplett sichere Sache, mit Zverev zu spielen - aber für Kevin und Struffi in diesem Fall nicht", zeigte sich Pütz im Gespräch als "Teamplayer".

Pütz: "Zwei Doppelspieler - das passt"

Der Frankfurter Pütz erreichte jüngst nach dem Auftritt in Halle/Westfalen seine beste Weltranglistenposition im Doppel (Platz 38). Sein Kollege Krawietz ist ebenfalls Doppelspezialist. "Ich bin auch happy darüber, es passt gut: Zwei Doppelspieler zusammen und zwei Einzelspieler", so Pütz.

Der 33-Jährige startet nun in Wimbledon, dann beginnt die Vorbereitung auf Olympia. Bei den French Open war Pütz zuletzt im Doppel mit Hugo Nys bis ins Viertelfinale gekommen. "Ich stehe so gut da wie noch nie in meiner Karriere und hoffe, dass ich den Schwung mitnehmen kann", sagte er nach dem Turnier.

HR | Stand: 22.06.2021, 10:49