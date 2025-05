Klarer Sieg gegen Tien Zverev startet souverän in die French Open Stand: 27.05.2025 14:52 Uhr

Wie steht es um die Form von Alexander Zverev bei den French Open? Sein erster Auftritt gibt Gründe für Optimismus.

Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in die French Open gestartet. In der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Paris bezwang er am Dienstag den US-Amerikaner Learner Tien 6:3, 6:3, 6:4. In der zweiten Runde trifft Zverev entweder auf den Niederländer Jesper de Jong oder den Italiener Francesco Passaro.

"Roland Garros ist ein besonderer Ort für mich" , sagte Zverev. "Das war ein guter Start ins Turnier, hoffentlich werden es zwei spaßige Wochen hier."

Durchwachsenes Jahr

Nach einem bisher schwierigen Jahr und der jüngsten krankheitsbedingten Achtelfinalniederlage beim Heimspiel in Hamburg war unklar, in welcher Verfassung Zverev in Paris aufschlagen würde. Unter anderem hatte er Ende Februar im Achtelfinale von Acapulco, Mexiko, 3:6, 4:6 gegen Tien verloren.

Diesmal hatte Zverev keine Probleme mit Tien

In Paris beseitigte Zverev mögliche Zweifel mit einer souveränen Vorstellung. Seine Vorhand kam sicher und druckvoll, er wirkte jederzeit Herr der Lage. Linkshänder wie Tien liegen Zverev in der Regel, weil er mit seiner starken Rückhand dagegenhalten kann.

Zverev nutzte gleich seine erste Breakchance zum 4:3, ließ sich kurz darauf nach einem traumhaften Rückhandschuss am Netzpfosten vorbei feiern und holte Satz eins nach 33 Minuten.

Zverev übersteht auch schwierige Phasen

Auch von den Bedingungen ließ sich Zverev nicht aus der Ruhe bringen. Feucht-kühles Wetter und entsprechend langsamere Bälle sind nicht optimal für Zverevs Spiel und es gelang ihm längst nicht alles. Trotzdem bestimmte er meist das Tempo.

Tien überzeugte mit Ballgefühl bei Stopps und Lobs und hatte im dritten Satz seine beste Phase. Doch auch diese Situation meisterte der klar favorisierte Zverev, drehte einen 3:4-Rückstand und gewann ohne Satzverlust.

Damit hielt auch eine Serie: Seit 2021, als er nach 0:2-Satzrückstand noch gegen Oscar Otte gewann, hat Zverev bei einem Auftaktmatch in Paris keinen Satz mehr verloren. Auch 2024 gewann er das denkwürdige Erstrundenspiel gegen Rafael Nadal ohne Satzverlust.