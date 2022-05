Sportschau: Alexander Zverev, bevor wir über Tennis sprechen, müssen wir einen Abstecher zum Basketball tätigen. Sie sind großer Fan der Miami Heat, die sich in der NBA gerade in den Playoffs befinden. Wie ist das als Fan kompatibel mit dem Leben als Tennisprofi?

Zverev: (lacht) Ich muss immer nachschauen, weil meistens ist es ja um drei Uhr nachts oder sonst was. Deswegen fällt es teilweise schon schwer. Ich bin aber ständig in Kontakt mit Jimmy (Butler, Superstar der Miami Heat Anm. d. Red. ), der spielt ja gerade überragend und ich hoffe, dass sie es packen und gewinnen werden (den Titel in der NBA Anm. d. Red. ).

Sportschau: Sie haben sich in den vergangenen Wochen nach dem frühen Aus in München mit einem Finale und Halbfinale auf Mastersebene in Madrid und Rom spielerisch stabilisiert. Wo stehen Sie vor den French Open im Vergleich zu den anderen Topfavoriten wie Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas?

Zverev: Ich hatte eine sehr stabile Sandplatzsaison mit zwei Masters-Halbfinals und einem Finale auf diesem Niveau, habe mehr Punkte gemacht als letztes Jahr auf Sand. Aber ich habe keinen Titel gewonnen – das ist schon ein Riesenunterschied. Ich hoffe, dass ich wieder in Topform komme. Die vergangenen Wochen waren besser und besser und ich hoffe, dass ich hier in Paris mein bestes Tennis zeigen kann.

Sportschau: Sie sprechen die French Open an. Die Auslosung hat es nicht gut mit Ihnen gemeint. Sie würden bereits im Viertelfinale auf den momentan überragenden Jungstar Carlos Alcaraz treffen. Zudem sind Nadal und Djokovic ebenfalls in Ihrer Hälfte.

Zverev: (lacht) Die Hälfte ist ja schon ein eigenes Grand-Slam-Turnier für sich. Wenn man aus dieser Hälfte ein Grand-Slam-Turnier gewinnt, dann hat man es richtig verdient. Mit dieser Mentalität starte ich ins Turnier. Ich weiß, dass die Genannten unglaubliches Tennis spielen können und das auch tun. Es wird kein einfaches Turnier werden, aber ich hoffe, dass ich durchkomme.